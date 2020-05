Miley Cyrus se siente privilegiada durante la cuarentena

La cantante cree que las celebridades no deberían compartir sus vivencias durante la cuarentena

Notimex -

La cantante estadounidense Miley Cyrus reflexionó las ventajas de encontrarse en situación favorecida durante la pandemia, ya que tiene un lugar en dónde vivir y comida en su mesa todos los días, situación que no tienen otras personas.

"Soy muy consciente de que tengo una posición privilegiada, y por eso también sé que mi experiencia con esta pandemia, no se parece en nada a lo que están viviendo millones de familias, tanto en mi país como en el resto del mundo", comenta en entrevista con Wall Street Journal en su edición más reciente, en la que ocupa la portada.

Cyrus, dice sentirse segura en su departamento, ya que no tiene que salir de casa y correr peligro alguno: "Mi vida también se ha quedado en pausa, pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo es realmente esta pandemia".

Además, la intérprete de We can´t stop, resaltó que no todas las personas han corrido con la misma suerte que ella: "Estoy en una casa con todas las comodidades posibles, puedo poner comida en mi mesa y mi situación económica está estable. No corro ningún peligro, y por desgracia eso no es algo que pueda decir mucha gente".

Miley, reflexiona que, mediante su programa de entrevistas Bright Minded, sus invitados le han compartido cómo viven el confinamiento, lo cual es diferente a la experiencia de las demás personas, por lo que, ahora, cree que no es correcto que cuenten su vida en estos momentos:

"Creo que las dudas de muchos compañeros para aparecer en mi programa, son porque piensan, con razón, que los famosos no deberían compartir su experiencia durante la cuarentena. Realmente no se puede comparar a cómo lo está haciendo la mayoría".