Miley Cyrus no ve bien que la Iglesia 'no acepte a los homosexuales'

La cantante Miley Cyrus creó Bright Minded: Live with Miley, una serie de programas que transmite por streaming y en los que cuenta anécdotas de su vida y entrevista a otros artistas.

El programa de Cyrus, que pasa de lunes a viernes por Instagram, surgió en medio del brote del COVID-19, con la finalidad de entretener a sus seguidores y crear contenido desde casa. Hasta el momento, el programa cuenta con seis episodios, en los que ha tenido como invitadas a Demi Lovato, Emily Osment y Hailey Bieber.

En el episodio número cinco, en el que platica con Bieber, Cyrus comenta que fue criada en la religión cristiana, pero que abandonó la iglesia porque no acepta a los homosexuales.

"Tenía algunos amigos homosexuales en la escuela, y la razón por la que abandoné mi iglesia es porque no los aceptaban. Los enviaban a terapia de conversión y tuve un momento realmente difícil con eso", externó la interprete de Don´t Call Me Angel.

Finalmente, la modelo Hailey Bieber le compartió a Cyrus sobre su experiencia con la iglesia, ya que en ella también excluyen a las personas por sus preferencias.

"Tuve dificultades con la iglesia, hace que las personas se sientan excluidas y no aceptadas y que no pueden ser parte de eso por lo que creen o a quién aman o a quién no aman, o lo que sea que pueda ser", confesó.