Miley Cyrus le roba el primer lugar a Shakira con 'Flowers'

'Flowers de Miley Cyrus, tema cargado de amor propio y una venganza hacia su ex, el actor Liam Hemsworth, es mucho más sutil y menos iracunda que la de Shakira

Por: Héctor Ortega

Enero 17, 2023, 14:18

La cantante estadounidense Miley Cyrus presentó el pasado viernes 'Flowers', una canción que al igual que la de Shakira, es dedicada a su ex esposo Liam Hemsworth.

Tal parece que para tener éxito en la música hoy en día es muy efectivo ‘tirarle’ a tu ex, pues tanto Shakira con su canción en la 'Sessions #53' con Bizarrap, la cual es dedicada a su ex marido, Gerard Piqué y el tema de 'Flowers' de Cyrus, lideran la lista de música de internacional más escuchada.



Sin embargo, la actual reina de la música es sin duda alguna la actriz y cantante, Miley Cyrus, luego de haber 'destronado' a la colombiana con el tema anteriormente mencionado.



El nuevo sencillo de Cyrus fue lanzado el pasado 13 enero de este año, el cual en tan solo en tres días se convirtió en lo más escuchado de la plataforma Spotify con 10 millones 975 mil 946 reproducciones.



Dicha cifra superó los 10 millones 636 mil 235 reproducciones de la colaboración entre Shakira y el productor argentino Bizarrap, quitándole el puesto de lo más escuchado en dicha plataforma, hasta ahora.



Pese a que en Spotify el tema de Cyrus supera al de la colombiana, en YouTube es otra historia, pues la 'tiradera' a Gerard Piqué y a su novia Clara Chía, acumula hasta ahora ¡135 millones de vistas!, mientras que 'Flowers' solo cuenta con 41 millones de reproducciones.



¿De qué va el nuevo sencillo de Miley Cyrus?



De acuerdo a los y las fanáticas de la cantante estadounidense, al igual que en la canción de Shakira, donde le ‘tira’ a su ex pareja por una supuesta infidelidad, ‘Flowers’ hace referencia a varios momentos en su matrimonio con Liam Hemsworth.



Esta nueva canción relata lo difícil del proceso para salir de una relación tóxica y los problemas que traen consigo, como afectaciones en tu salud mental y en el amor propio, pues recordemos que la ex estrella de Disney estuvo con Hemsworth por más de 10 años, que tras casarse, su matrimonio fracasó a los siete meses.



De acuerdo a sus seguidores, la más obvia referencia hacía su matrimonio fallido con el hermano de Chris Hemsworth, es la respuesta al tema ‘When I Was Your Man’, canción de Bruno Mars, la cual su ex esposo ha dicho públicamente es su favorita.



En dicha canción menciona lo siguiente:





'Espero que te compre flores, espero que te coja la mano, que te de todas sus horas'

'Puedo comprarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena, puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar a mí misma y puedo coger mi propia mano”

A lo que Cyrus en ‘Flowers’ hace referencia a esta canción con las siguientes estrofas:Tanto el tema de Cyrus como el de Shakira ha causado todo un revuelo en redes sociales, pues al parecer ahora esta de ‘moda’ tirarle a tu ex por medio de canciones, haciendo también que mujeres identificadas con estas situaciones puedan hacer una especie de catarsis.





(Con información de elhorizonte.mx)