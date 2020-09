Michele Morrone, protagonista de '365 días' vendrá a México

El actor y cantante italiano anunció muy entusiasmado que llegará a nuestro país el próximo 26 de septiembre

| 21/09/2020 | ionicons-v5-c 18:40 | S. Rocha |

ITALIA.- El actor y cantante italiano Michele Morrone, muy popular por haber protagonizado la película "365 Días", vendrá a México en los próximos días.

A través de sus historias de Instagram, Morrone anunció muy entusiasmado que llegará a nuestro país el próximo 26 de septiembre, ya que comenzará un nuevo proyecto cinematográfico.

"Todavía no puedo hablar del elenco y el nombre de la película, pero manténganse al pendiente", dijo.

¿Quién es Michele Morrone?

El apuesto actor y cantante nació en 1990 y está por cumplir 30 años el próximo 3 de octubre de este año.

Michele ha participado en producciones italianas en cine y teatro pero su trabajo más reconocido fue en la mini serie de la familia “Medici".

Fue hasta el 2020 con el estreno de “365 DNI” en Netflix que la popularidad del actor llevó a ser muy codiciado por mujeres de todo el mundo.

Morrone se unió a YouTube este año y lazó su álbum titulado 'Dark Room', en el cual hay temas como "Hard for me", "Watch Me Burn" y "Feel It" que son parte del soundtrack de la película de '365 Días'.