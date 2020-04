Michael Madsen recrea icónica escena de 'Reservoir Dogs' durante cuarentena

"Mr. Blonde" regresa bailando al ritmo de "Stuck in the Middle With You" durante esta cuarentena por Covid-19

Por: Redacción Web

El actor Michael Madsen recreó juguetonamente su icónica escena de 'Reservoir Dogs' con "Stuck in the Middle With You" de fondo en un video casero que promueve el distanciamiento social por el Covid-19.

El clip filmado con un teléfono celular, subido por el equipo detrás del documental QT8: The First Eight de Quentin Tarantino, que muestra a los miembros de la familia de Madsen con vendas ensangrentadas en las orejas, un guiño a la escena horripilante y oscuramente cómica de la película debut de Tarantino en 1992.

Finalmente, aparece Madsen, en su personaje de "Mr. Blonde" con traje y pantalón de pijama, bailando junto a la pista Stealers Wheel popularizada por Reservoir Dogs.

"Manténgase seguro. Quédese en casa", advierte.