Se reúnen Michael J. Fox y Christopher Lloyd por Back To The Future Day

Los protagonistas de Back To The Future vivieron un emotivo reencuentro en plena pandemia del COVID-19; ambos fueron negativos en prueba realizada minutos antes

| 22/10/2020 | ionicons-v5-c 18:00 | Eleazar Cortez |

ESTADOS UNIDOS.- A pocas horas de que los seguidores de Back To The Future celebrarán el quinto aniversario de la llegada de Marty McFly al futuro en el 2015, los protagonistas Michael J. Fox y Christopher Lloyd tuvieron un emotivo reencuentro para demostrar nuevamente que su amistad no conoce las barreras del tiempo.

Fue a través de la cuenta de Instagram de Fox que se compartió el inesperado encuentro entre ambos actores.

"Aquí estamos mi hermano Chris y yo en el día después al Back To The Future Day", escribió Michael J. Fox en su publicación.

Cabe destacar que Michael J. Fox informó que ambos se hicieron la prueba del COVID-19, y tras resultar negativos pudieron convivir sin problema alguno.

¿Por qué el 21 de octubre es el Back To The Future Day's?

Desde hace cinco años, los millones de seguidores de la mítica saga de Back To The Future han bautizado al 21 de octubre como su día especial, ¿pero qué hay detrás de esta fecha?.

Para entender esta celebración tenemos que retroceder en el tiempo al 20 de noviembre de 1989 cuando el director Robert Zemeckis presentaba al mundo la secuela de Back To The Future.

Durante los primeros minutos, el doctor Emmett Brown (Lloyd) regresaba a 1985 para advertirle a su amigo Marty McFly (Fox) que su hijo estaba en peligro en el futuro, es decir en el año 2015 y que dicha situación había sido visualizada gracias a la máquina del tiempo.

Es por ello que Brown, McFly, además de Jennifer Parker (Elizabeth Sue) se embarcan en un nuevo viaje a través del tiempo para aterrizar en Hill Valley el 21 de octubre de 2015.

En la memorable escena se muestra a los protagonistas viajando a bordo del DeLorean en carreteras aéreas donde los automóviles ahora se transportan volando.

Han pasado cinco años desde que los amantes de Back To The Future han celebrado la llegada de McFly al 2015 que ahora forma parte del pasado.