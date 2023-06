Michael Bolton llena de romance la Arena Monterrey

Michael Bolton compartió lo mejor de su discografía para el público que acudió a la Arena Monterrey. Más de cinco décadas de trayectoria lo respaldan.

Por: Jessica Meza

Junio 11, 2023, 20:06

La presentación de Michael Bolton la noche del viernes en la Arena Monterrey estuvo llena de romanticismo y nostalgia para quienes asistieron a escuchar al cantante de 70 años.

La velada inicio a las 21:25 horas con unos acordes de Go The Distance, para luego dar paso al originario de Connecticut quien cantó un cover de Stand By Me acompañado de cinco músicos y dos coristas.

“Buenas noches. Vamos a interpretar muchos hits que ustedes conocen muy bien, así que siéntanse libres de cantarlos, y tomar el control. Definitivamente queremos escucharlos cantar, hagan todo el ruido que puedan”, dijo Bolton vestido con un saco de terciopelo negro y brillos.





Siguieron temas icónicos de su discografía como To Love Somebody, The Dock Of The Bay, Said I Loved You... But I Lied, los cuales fueron coreados de principio a fin por los fans, en su mayoría mujeres.

Durante una de las pausas entre canciones se escuchó a una mujer gritando “I love you”, (te amo), a lo que el cantante respondió: “I love you, too”, (yo también te amo). Poco después Bolton también recibió un “Marry me”, (cásate conmigo), por parte de otra fan, a lo que contestó en inglés: “¿Nos conocemos? No creo. ¿Eso fue una propuesta o una orden?”.

A dueto con una de sus coristas, Becca Kötte, el cantante interpretó Make You Feel My Love y How Am I Supposed to Live Without You. Para luego seguir con su gran éxito When a Man Loves a Woman, el cual ganó la ovación de los asistentes.

Tras una hora de show, Bolton se despidió con Steel Bars y Time, Love and Tenderness, pero regresó al escenario para cantar Lean On Me, con el que finalmente dijo adiós a los regios.

Con información de El Horizonte.