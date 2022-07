'Mi bebito fiu fiu, el polémico origen de la canción viral

A través de TikTok se ha hecho viral el tema titulado 'Mi Bebito Fiu Fiu', cuya letra está inspirada en la infidelidad de un expresidente, aquí te contamos todo

Por: Luz Camacho

julio, 04, 2022 13:30

La plataforma de Tiktok ha ayudado a muchos artistas que son poco conocidos a hacerse virales como fue el caso de "Nuestra canción" de Monsieur Periné, "Dueles Tan Bien" de Bruses, "Love You So" de The King Khan & BBQ Show, "Monkeys Spinning Monkeys" de Kevin MacLeod & Kevin The Monkey o "This is what falling in love feels like" de JVKE.

Una de las últimas canciones que se ha popularizado es la que tiene como título "Mi bebito fiu fiu", del DJ peruano "Tito Silva Music" con la voz principal de Tefi C.

De acuerdo con TikTok, el tema que ha sido utilizado por miles de internautas suma y hasta el momento casi 424 millones de visualizaciones.

Melodía de 'Mi Bebito Fiu Fiu'

¿Se te hace familiar la melodía de "Mi bebito fiu fiu"? Es porque este tema viral cuenta con un sampleo de "Stan", de Eminem y Dido, que también cuenta con un sampleo de las primeras líneas del tema musical llamado "Thank You" del disco debut de la cantautora británica.

El origen de 'Mi Bebito Fiu Fiu'

Tito Silva Music, cuyo nombre real es Alberto Silva, es conocido por convertir los temas de coyuntura política en hits musicales, y para la canción de "Mi Bebito Fiu Fiu" se inspiró en un reciente escándalo donde se revelaron unos supuestos chats íntimos de WhatsApp del expresidente peruano Martín Vizcarra (2018 a 2020) y su supuesta amante, Zully Pinchi, quien se lee que llamaba a Vizcarra "mi bebito" y para piropearlo le escribía "fiu fiu".

Tito Silva también uso partes de los poemas que Pinchi ha escrito, como el verso: "Caramelo de chocolate, empápame así. Como un pionono de vitrina, envuélveme así. Con azúcar en polvo, endúlzame", que escribió en el poema llamado "Las noches que te soñé", en 2014.

En la canción viral también se pueden escuchar los audios de las declaraciones del expresidente, cuando negó haber sido infiel a su esposa, con quien estuvo casado por más de 30 años.