Metallica dona 100 mil dólares a damnificados de incendios en California

Notimex -

Consciente de los estragos que han provocado los incendios forestales en varias regiones de California, el grupo estadounidense de trash metal, Metallica, decidió donar 100 mil dólares.

Con un saldo de más de 35 mil hectáreas devastadas y cientos de edificios destruidos a causa del incendio Kincade (al norte de California) y Maria y Getty (en el sur), la banda pondrá su granito de arena.

Fue mediante las redes sociales que Metallica dio a conocer dicha aportación, la cual se realizará a través de su fundación All Within My Hands, con la cual han donado millones de dólares a distintas causas benéficas.

"Lamentablemente, por tercer año consecutivo, las comunidades a las que hemos llamado hogar en todo el estado de California vuelven a experimentar la tragedia que se produjo a raíz de los incendios forestales".

De acuerdo con las publicaciones, 50 mil dólares se destinarán al Fondo de Resiliencia del Condado de Sonoma y la otra parte al Fondo de Ayuda para Incendios Forestales.

"Ambas organizaciones se dedican a los esfuerzos de recuperación a largo plazo, ayudando a los residentes a reanudar sus vidas normales a medida que se recuperan después de la devastación de estas tormentas de fuego".

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo invitan además a colaborar y apoyar a los necesitados "ya sea que pueda contribuir con dinero, alimentos no perecederos, ropa y otros suministros, o su tiempo como voluntario o proporcionando alojamiento temporal, todo ayuda".