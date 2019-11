Mensaje de Pedro Sola alerta a sus seguidores, ¿Qué le pasó?

Espectáculos - 31/10/2019 07:30 a.m.

El presentador Pedro Sola, preocupó a sus seguidores en Twitter por un mensaje que escribió hace algunas horas.

"Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien", escribió hace algunas horas en la red social, en la que tiene más de 350.000 seguidores.

Su publicación recibió más de 700 comentarios, 600 retuits y más de 4.000 me gusta.

La mayoría de los mensajes de sus seguidores eran para mostrarle su apoyo y algunas reflexiones para tratar de confortarlo.

Sin embargo, horas después, Pedrito dio más detalles del por qué de su malestar y esto fue lo que dijo:

"Esta mañana no me encontraba muy bien de ánimo y tal vez movido por eso escribí algo impropio, a esta hora ya estoy recuperado y agradezco a todos las muestras de cariño que me patentizaron. De verdad muchas gracias amigos".

Mañana sería el cumpleaños de mi mamá y su aniversario de bodas. Si viviera cumpliría 97 años y 75 de casada. Aun la extraño todos los días a todas horas. Mientras yo siga vivo ella vive en mi memoria.

