"Me quieren ver destruida", asegura Gaby Spanic

Gaby Spanic subió un mensaje a su cuenta de Instagram despúes de perder una demanda contra el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México liberó al periodista Gustavo Adolfo de todo cargo, luego de que la venezolana interpusiera una denuncia por supuesta daño moral contra ella.

La actriz subió un video a su cuenta de Instagram, en el que asegura que desde hace tiempo "alguien la quiere ver destruida", pero dice estar tranquila y confiar en la justicia divina.

"Mucha gente no le teme a Dios! Y decreto victoria sobre mi vida y la de mi hijo! No temo, porque el todo poderoso está con nosotros! Seguiré adelante! Dios me a bendecido con tantos dones y virtudes! Él mostrará lo oculto, y hará Justicia Divina! Hace mucho tiempo me quieren ver destruida! Pero lo lamento! El gozo que Dios me dio! Nadie me lo quita! Y mucho menos las bendiciones que están por llegar! Mi milagro viene de camino!los amo a tiempo mis Ángeles! Y sigamos orando con fe! Porque ciertamente veremos la recompensa de los impíos! Mujer no temas, habla fuerte, y no permitas más violencia en tu vida!y ten la autoestima alta! Siéntete bella, talentosa, agradecida! Autoestima alta no significa falta de humildad! Pero creo que esto es muy profundo! Para algunas personas! Se tu!y si soy sincera!si no te Valoras! Y te amas , como puedes dar amor a los demás? Y dar palabras de fuerza y fe, para todas aquellas Gabys en el mundo! Porque estoy segura, que muchas están pasando lo mismo que yo o peor, seguramente! Levántate Mujer y Resplandece! Que nuestro señor Jesucristo como novio, está con nosotras!su iglesia! no estás sola Mujer " Soltera" estás con el Dios de los imposibles!"