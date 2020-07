"Me persiguió por la calle para golpearme" dijo Gerardo Bazúa contra Paulina Rubio

Gerardo Bazúa dio testimonio en la audiencia entre Paulina Rubio y Colate, relató episodios de violencia que vivió con la cantante frente a sus hijos

Paulina Rubio y el empresario español Nicolás Vallejo-Nájera actualmente se enfrentan en una audiencia en la corte de Miami promovida por la cantante para evitar que Colate saque a su hijo del país en medio de la pandemia.

Pero la sorpresa en esa audiencia fue la presencia de Gerardo Bazúa, ex pareja de la cantante y padre del hijo menor, quien detalló episodios claros de violencia con la presencia de los niños.

El juez le preguntó si presenció actos violentos ante él o algún tercero frente a los niños a lo que el respondió que sí y enseguida le pidieron relatara un episodio:

"Un día me tocó estar comiendo en Ocean Drive aquí en Miami y ella se levantó de la mesa y me empezó a corretear por las calles para golpearme, yo me fui, huí del lugar y ella me persiguió para golpearme. Aproximadamente fue en el año 2017, entre primavera y verano", respondió Bazúa

También en la audiencia se le preguntó si recibió alguna amenaza por ir a testificar y el respondió que Sí.

-"Ha recibido alguna amenaza por su presencia aquí en el día de hoy".

-"Sí, que me iban a envolver en un problema de migración", dijo.

Finalmente, el juez declaró la victoria legal a Paulina Rubio para evitar que Colate lleve a su hijo a España.