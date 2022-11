'Me gustan las mujeres': Karely Ruiz revela que es bisexual

Tras informar que volverá a colaborar con Celia Lora con videos más intensos, la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, confesó que le gustan y ha estado con mujeres

Por: Luz Camacho

Noviembre 21, 2022, 16:00

Karely Ruiz, una de las modelos de OnlyFans más famosas en México y también una de las influencers más seguidas en las redes sociales, confirmó en una entrevista que es bisexual.



Durante su participación en el podcast de YouTube 'keeping up with LA DIVAZA', la joven regiomontana de 21 años dijo que le gustaban las mujeres cuando se le preguntó cómo eran las colaboraciones en la plataforma de contenido para adultos cuando subía material con otras modelos.



'Con Celia Lora hice fotos y es más tocarnos, pero no tan sexy, es como más separadas, y ahora que estoy soltera, la voy a volver a ver, pero los videos serán intensos, pero no al llegar al porno. Es que a mí me gustan las mujeres”, expresó Karely Ruiz.

'¿Tú eres bisexual?', le preguntaron, a lo que la modelo de OnyFans respondió que sí.





Sobre su podría estar con una mujer, Karely aseguró: 'Novia no, pero sí he estado con mujeres, no sé, siento que batallaría mucho con una mujer, si yo no me aguanto sola, imagínate aguantar a otra. En el antro yo llego y gancho más chavas que hombres”.

En una foto donde luce con un disfraz de Pikachu, personaje de la serie Pokemón, escribió: '¿Saben qué es lo único que tenemos en común los hombres y yo?, que me encantan las niña'.

Cabe mencionar que anteriormente la creadora de contenido para adulto había compartido información sobre su orientación sexual en sus historias de Instagram.





Incluso, hasta ha llegado a revelar qué tipo de mujer es su preferida.

'Las mujeres me gustan que parezcan niño, que se vean como niño, no me gustan que sean muy tiernitas... que sean como yo no, no podría salir con alguien así', señaló.

En el podcast del influencer Rayito, Karely Ruiz describió que le gustaban las mujeres que lucen 'masculinas'.

Aunque en un inició descartó tener algo con mujeres 'afeminadas', luego dijo que sí también saldría con ellas o las besaría, pero no para tener una relación.