McCartney publicará fotos inéditas de la 'beatlemanía'

Paul McCartney publicará un libro con imágenes inéditas tomadas por él mismo en las que documentó el estallido del fenómeno de The Beatles

Por: EFE

Enero 26, 2023, 10:10

Paul McCartney publicará el próximo 13 de julio un libro con imágenes inéditas tomadas por él mismo y halladas hace solo tres años en uno de sus archivos, en las que documentó el estallido del fenómeno de The Beatles entre finales de 1963 y 1964.



Titulado '1964: Eyes of the Storm (1964: Ojos de la tormenta)', incluirá 275 fotografías realizadas con una cámara de 35mm en el periplo de su exbanda por seis ciudades, de Liverpool a Nueva York, correspondientes a la primera mítica visita de 'los Fab Four' a EE.UU. que los encumbró.



'Este es mi propio recuerdo de nuestro primer gran viaje, un diario fotográfico de The Beatles por seis ciudades, empezando en Liverpool para seguir en París, donde John (Lennon) y yo habíamos sido autoestopistas tres años antes, para pasar a lo que consideramos lo más grande: nuestra visita como grupo a América', ha destacado McCartney en declaraciones recogidas en una nota de prensa.



El músico se ha ocupado del prólogo del libro y de las introducciones a los portafolios de cada ciudad, con impresiones personales sobre su viaje junto a George Harrison, Ringo Starr y el citado John Lennon.



El libro recoge además una introducción a cargo del historiador de Harvard y ensayista del New Yorker Jill Lepore, así como un prefacio escrito por Nicholas Cullinan, que es director de la National Porttrit Gallery de Londres, y un ensayo por la comisaria Rosie Broadley.



Como complemento a esta obra, las fotografías que lo ilustran se mostrarán al público por primera vez en una exposición titulada 'Paul McCartney. Photographs 1963-64: Eyes of the Storm', que podrá visitarse en la National Portrait Gallery de Londres del 28 de junio al 1 de octubre