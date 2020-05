Mauricio Ochmann provoca a sus fans con este sensual baile

El video de TikTok donde Ochmann baila sensualmente cuenta con más de 3.8 millones de vistas

Por: Redacción Web

MÉXICO.- Mauricio Ochmann realizó en TikTok un sensual baile con el tema "Laxed (Siren Beat)", de Jawsh 685, lo que elevó la temperatura de sus fans.

En el video el actor presumió su abdomen al no traer playera y se mueve al ritmo de la música.

El video de tan solo 18 segundos ya cuenta con más de 3.8 millones de reproducciones y más de 8 mil comentarios.

"Cosa linda, cosa bella, cosa bien echa", "Quien en su sano juicio te deja no no no", "Lo podré mirar 1000 veces y no me canso", "El más guapo del mundooo mundial te asentó bien el divorcio", "Quiero ser madrastra de Kai", "Ay Dios mío, con todo respeto, Diosito estaba de muy buenas cuanto te hizo", estos fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidoras.

Cabe recordar que el pasado marzo Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez anunciaron su separación, aunque han continuado como amigos y de hecho viven en la misma casa junto a su hija Kailani.