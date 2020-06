¡Mauricio Clark asegura que podría ir a prisión por cambiar a personas homosexuales!

El conductor y periodista asegura que el Congreso alista una iniciativa que prohibiría hablar del tema de la homosexualidad

Por: Redacción Web

Ciudad de México.- El periodista Mauricio Clark confesó en un programa de televisión que ha recibido amenazas de parte del gobierno si sigue compartiendo la filosofía de cambiar el pensamiento y la sexualidad de las personas que se han declarado abiertamente homosexuales en México.

A través de una videollamada para el programa de TV Azteca, "Venga la Alegría", Mauricio Clark aseguró que en medio de la pandemia por el Covid-19, el Congreso alista una iniciativa que prohibiría hablar del tema de la homosexualidad.

"Ya recibí inclusive amenazas del mismo Estado en que me calle. En que si no me callo con el tema específico de la homosexualidad me van a meter entre 5 y 8 años de cárcel ", reveló el conductor.

¡Mauricio Clark asegura en exclusiva que podría ir a prisión por cambiar a personas homosexuales! ???? #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/sSH7sgQ8PG — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 15, 2020

El conductor dijo que lo que busca el Gobierno es que ninguna persona o profesional como psicólogos o sacerdotes, ayuden a un homosexual para cambiar sus preferencias.

Sin embargo, Mauricio aseguró que continuará compartiendo el mensaje religioso que a él lo hizo cambiar de su homosexualidad hasta las últimas consecuencias.

"Si me van a meter a la cárcel por ayudar a otro hermano homosexual a salir de la homosexualidad, para mí va a ser un honor", sentenció Clark

Mauricio Clark dijo que no tiene miedo, pero aseguró que otros países le han ofrecido apoyo solidario de otros países como refugiado, sin embargo, no mencionó cuales por seguridad.

"Yo voy a donde el Señor me mande, si el Señor me manda a prisión, y ahí eso va a servir para mis demas hermanos, para lo que venga en un futuro, adelante", dijo Mauricio.