Material inédito de David Bowie llega a cuatro años de su muerte

Será el 17 de abril cuando se estrene ChangesnowBowie en plataformas digitales

Notimex -

A cuatro años de su fallecimiento, llega un álbum con material inédito del músico británico David Bowie, material que se podrá descargar en las plataformas digitales a partir del 17 de abril, mientras que el formato físico estará disponible en junio, así se dio a conocer en la página oficial del cantante.

Se trata de ChangesnowBowie, álbum que contiene nueve temas que nunca se han escuchado, además de las grabaciones de los ensayos que el músico hizo para su concierto en el Madison Square Garden, todos grabados y mezclados en Looking Glass Studios de Nueva York, en 1996.

Este concierto fue significativo porque celebró los 50 años de Bowie y lo acompañaron Gail Ann Dorsey, (bajo, voz);Reeves Gabrels, (guitarras) y Mark Plati (teclados y programación).

Su página también informó que la fecha exacta para que el disco físico esté en las tiendas será el próximo 20 de junio, en el marco del Record Store Day 2020, evento que también fue aplazado por la emergencia sanitaria del coronavirus.

El arte de este nuevo disco lo hizo el fotógrafo Albert Watson y es un retrato en blanco y negro de Bowie.

Otro material inédito que llegará a los fans es el vídeo Repetition 97, que es la filmación de los ensayos del Earthling Tour, en Hartford Connecticut, hecho por Tim Pope, que se podrá ver o descargar por las plataformas de streaming a partir del 10 de abril.

Finalmente, a partir de hoy se puede escuchar la nueva versión de The Man Who Sold the Word.