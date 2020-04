Martha Higarda hace el ridículo en Tik Tok; sube 'videos sin gracia'

La famosa actriz mexicana fue objeto de múltiples críticas por parte de lo usuarios de Tik Tok, quienes afirman que ya está grande para esa plataforma, a parte de no tener gracia

Por: Redacción Web

Pese a que la famosa actriz Martha Higareda le pone todo su empeño para crear contenido divertido para la red social Tik Tok. Los comentarios de sus publicaciones suelen plagarse de comentarios negativos por parte de usuarios de la plataforma, quienes afirman que estrella de Altered Carbon ya no tiene edad para esas cosas.

No obstante, también se han quejado de que 'no sabe bailar'. Por el momento, la actriz no se ha pronunciado al respecto.

Otro de estos ejemplos de personas que fueron rechazadas por los usuarios de Tik Tok es la también actriz, Erika Buenfil.