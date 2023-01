Mario Bezares evita hablar de bioserie de Paco Stanley

This browser does not support the video element.

El presentador de televisión, comediante y actor anunció a través de redes sociales que no fue consultado para que su nombre apareciera en la bioserie de Paco Stanley bajo la dirección de Amazon Prime con los actores Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez.

El viernes por la noche, Mario Bezares estuvo en la obra La Pastorela Vip junto a figuras locales como Fernando Lozano. En la obra bailó El Gallinazo y bromeó con sus compañeros.

Mario recuerda a Paco Stanley

El 7 de junio de 1999, el conductor Paco Stanley fue asesinado afuera de El Charco de las Ranas en la CDMX. Ese día Jorge Gil y Mario Bezares fueron a desayunar, Bezares fue al baño y Jorge Gil lo esperaba afuera del lugar.

'La producción de la serie no me ha buscado para ninguna situación de permisos o acuerdos, no tengo nada que declarar, no tengo nada que decir hasta en tanto no sepamos y tenga la guía jurídica de lo que vamos a hacer', escribió.