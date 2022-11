Maribel Guardia defiende a Lucía Méndez de ataques

La actriz Maribel Guardia llegó la tarde del martes a Monterrey y fue recibida por Sol León, exitosa emprendedora en el área de la moda

Por: Italia Herrera

Noviembre 02, 2022, 12:18

Maribel Guardia se encuentra de visita en Monterrey y defendió a Lucía Méndez, quien se encuentra en medio de la polémica por altercados que ha tenido con sus compañeras del reality show 'Siempre Reinas'.

Pues cabe mencionar que Maribel en un inicio iba a participar en dicho proyecto donde participan Lorena Herrera, Lucía Méndez, Sylvia Pasquel y Laura Zapata.

“Lo he visto por redes porque sigo a todas esas compañeras que son maravillosas y creo que ha sido muy divertido, ¡Me encantó! No pude estar, qué pena, porque tenía la novela y también tuve Albertano, pero me encanta ver a mis compañeras triunfando y todas son grandes mujeres, muy divertidas, con mucho sentido del humor y eso me encanta”, expresó Maribel Guardia.

Y sobre el polémico tema que se generó a través de las redes sociales sobre la actitud de Lucía Méndez con sus compañeras, la costarricense, quien fue recibida en la Sultana del Norte por la exitosa emprendedora en el área de la moda Sol León, expresó: 'Tengo cosas muy lindas que hablar de ella, yo me llevo muy bien con Lucía, creo que Lucía realmente es una diva y hay cosas que hace ella que uno dice, que pesada, pero también como artista cuidas detalles que a veces parece que es muy pesada.



Dio ejemplo de la iluminación para realizar entrevistas o sesiones de fotos, y que Lucía Méndez siempre pide tener buena luz. “Pero por ejemplo la luz, todo es luz, no sé cómo estará tu luz, pero me imaginó que ha de estar pésima ahorita, pero cuando hay una buena luz, mira, aunque estés maravillosamente maquillada si la luz es mala, sales horrible y no importa si eres joven o vieja, la luz te destruye”, dijo Maribel.



Maribel defendió a Lucía Méndez de las acusaciones en redes sociales de que es una persona muy prepotente. “Yo me acuerdo que ella decía: ¡La luz!, ¡La luz!, Pues sí tienes razón, la luz es fundamental porque te echa perder, en fin celebro de Lucía todos los trabajos maravillosos que nos ha dado en televisión, la madre maravillosa que es, es una gran compañera muy linda conmigo y nada me quedo con las cosas lindas”.