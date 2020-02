Mariana Rodríguez responde a acusaciones de fraude en giveaways

La novia del senador, Samuel García, dijo que no quemaría su credibilidad por 50 mil pesos

Espectáculos - 21/02/2020 11:58 a.m.

Por: Redacción Web

La empresaria e influencer regiomontana Mariana Rodríguez respondió a las acusaciones de fraude en uno de sus giveaways en Instagram.

"Me voy levantando y voy viendo que una bomba explotó. Están tratando de desprestigiar un giveaway que di", señaló la joven sampetrina.

"Yo no tengo un equipo de redes que está buscando a ver si los perfiles son verdaderos o falsos, pero esto me va a ayudar para de verdad tenerlos".

Aseguró también que ahorita hay un moviendo hacia su persona donde hay varias cuentas de odio que se dedican a atacarla solo a ella.

"Yo no sé si alguien dentro de estas cuentas participó en mi giveaway y creó un perfil falso y logró lo que está pasando ahorita", dijo.

"Créanme que no quemaría mi credibilidad por 50 mil pesos, si los doy es de buena fe", pidió a sus seguidores.

La futura esposa del senador, Samuel García, compartió el screenshot de mensaje que Santander manda los 50 mil pesos de la transacción de Santander que me llega

"Ahorita les subo los screenshots donde compre las giftcards el 15 de diciembre que fue el día donde se hizo el giveaway y les subo el screenshot de los 50 mil pesos de la transacción de Santander que me llega a mi celular por mensaje de texto. Para que sepan son dos transacciones de 25 mil pesos cada una".

Pero hasta ahorita solo ha compartido el screenshot del mensaje que envía el banco por la transacción de dos cargos de 25 mil pesos.

Dijo que tendrá que restructurar la forma de hacer los giveaway para evitar este tipo de situaciones.

"Ahora sí se va a exigir que tengan el perfil público y pues yo hablar directamente con la persona o vernos directamente aunque no sean de Monterrey pues para evitar que estas cuentas falsas se salgan con la suya"

Sin embargo, dijo que si de plano hay tanto caos propone que "ni modo esos 50 mil pesos ya los doy por perdidos y hacemos el sorteo otra vez con una cuenta público para que no piensen que yo me los quiero quedar", finalizó.

Por su parte, el senador Samuel García defendió a su prometida de las acusaciones de fraude.

"Ella no recibe premios de marcas, ella los paga de su bolsa, estas famosas tarjetas para premios y para regalos que da Zara y Palacio de Hierro, me consta que ella las paga porque yo le llevo la contabilidad, es una de las cargas que ya me echo a mí, su prometido", señaló García.

Para subsanar el error tras reconocer que entregó el premio a una cuenta falsa, el senador dijo que su futura esposa hizo otro giveaway, el cual hasta este momento tiene ya más de 72 mil participantes.

"Quiero pensar que quizá fue una campaña de odio, alguna adversaria, o lo que haya sido, ya creo que se supera y Mariana aclara que no se quiso quedar con 50 mil pesos que ella misma puso, sino más bien que fue un error el no haber revisado a detalle y con la buena fe haber entregado un premio a una cuenta falsa", dijo, García.