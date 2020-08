Mariana Rodríguez sale positiva a COVID-19

Foto: Web

La influencer aseguró que mantuvo todas las medidas de higiene necesarias y solo salía al supermercado

| 08/08/2020 | ionicons-v5-c 20:43 | Magdely Salazar |

San Pedro.- Mariana Rodríguez informó mediante sus redes sociales la noticia de que tras hacerse un test de COVID-19 los resultaron lanzaron positivo.

‘Oigan, pues les tengo una mala noticia: me llegó hoy el correo con mi resultado de la prueba y salí positiva de coronavirus’, declaró la influencer.

Asímismo, agregó que su esposo el senador Samuel García se realizó la prueba la mañana del sábado para descartar si el también estaba contagiado.

‘Samuel ya se hizo la prueba hoy en la mañana y también va a estar en cuarentena para evitar contagios”.

‘Cuídense mucho, aunque veamos el virus muy lejos, de verdad que, oigan, mi salida era ir al súper, entonces en todos lados puede estar. Traten de no salir si no necesitan, y aunque salgan al súper, cosas necesarias, cuídense mucho, desinféctense siempre, no se toquen la cara. Yo trataba de hacer todo eso y aún así me dio’, recomendó.

La joven regia añadió que celebrará su cumpleaños en aislamiento.

‘Pero pues por lo pronto aquí solita. Cumpleaños COVID en el cuarto. el lunes estaré encerrada bien divertida’.

Por su parte, Mariana hizo un llamado a sus seguidores a cuidarse del virus ya que pese a todas sus medidas de protección, contrajo el virus.