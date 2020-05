Mariana Rodríguez Cantú y Samuel García perdieron a su bebé

La influencer y esposa del senador Samuel García compartió a través de Instagram la terrible noticia

Por: Luz Camacho

Mariana Rodríguez, la influencer y esposa del senador Samuel García, publicó a través de Instagram la lamentable noticia de que perdió a su bebé.

"Sin saber cómo empezar, pero con mucho dolor y mucha tristeza, tengo que compartir con ustedes que mi bebé decidió no venir al mundo y quedarse con Dios", publicó Mariana.

La influencer contó que antier comenzó a tener un sangrado, sin imaginar qué tan malo sería, acudió a la doctora, quien le confirmó que algo no estaba bien.

"Confieso que en ese momento no podía entender porqué pasó. Lo primero que hice fue culparme, pensar que algo estaba mal conmigo, con mi cuerpo, pensar si debí haber hecho algo diferente. Sentí enojo, culpa, impotencia, dolor en mi cuerpo y en mi corazón. No entendía porqué tanta felicidad había terminado en tristeza, porqué después de experimentar tantos cambios tan increíbles en mi cuerpo, no entendía porqué después de tantas cosas tan bonitas, ahora tenía que entender y aceptar que mi bebe no llegaría", expresó.

Cuenta que la doctora, además de explicarles a su esposo y a ella lo que había visto, también les dijo algo que la tranquilizó: "´quiero que sepan, que no fue nada que hicieron o que dejaron de hacer, simplemente, cuando las cosas no vienen bien, el cuerpo es sabio y hace lo que tiene que hacer'. No todos podrán imaginar lo difícil que es, pero sepan que, a pesar de esta terrible pérdida, confío en la vida, creo en los tiempos de Dios y sé que sus planes son perfectos".

También compartió los siguientes mensajes para su bebé y a su esposo Samuel: " A mi bebé: me duele saber que no nos conoceremos, que no te tendré en mis brazos, pero sé que me vas a cuidar desde allá arriba y que nos vas a mandar a un hermanit@ pronto. A mi esposo: gracias por tu apoyo siempre, sé que no te gusta verme sufrir, ni llorar y por eso te agradezco que hayas estado a mi lado. Confío en que nos espera una familia hermosa y con muchos hijos. Gracias por estar siempre a mi lado dándome paz".

Rodríguez finalizó agradeciendo a Dios por darle unas semanas de amor, felicidad e ilusión. Prometió que, cuando sea el momento, será la mejor mamá.

Por su parte , el senador no a dado una declaración pública de lo que ocurrió, tan sólo se limitó a compartir la imagen de Mariana en sus historias de Instagram.