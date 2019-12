Mariah Carey es demandada por una exniñera

Notimex -

La cantante estadounidense Mariah Carey, quien volvió a encabezar la lista Billboard Hot 100 con su sencillo All I want for Christmas is you de 1994, fue demandada por una exniñera.

De acuerdo con Variety, Maria Burgues presentó una querella en el Tribunal Superior de Los Ángeles porque fue despedida en abril de 2018 después de quejarse de su salario y condiciones de trabajo.

La exniñera argumentó que fue obligada a viajar con la intérprete de O holly night y Santa Claus is coming tonight, quien le pagaba 25 dólares por hora, cuando salió de gira; sin embargo, no le cubrió económicamente por su tiempo de viaje.

Según la demanda, los hijos de Carey tenían un guardaespaldas, Marcio Moto, quien le gritaba de manera frecuente a Burgues y la hacía sentir amenazada.

En diciembre de 2017, la exencargada del cuidado de los niños afirmó que todos conducían juntos a Las Vegas, cuando Moto le comenzó a gritar y la amenazó con echarla del auto y dejarla en el camino; Burgues se quejó del incidente, pero no se hizo nada.

En la demanda, que busca compensación por angustia emocional severa, Maria también alega que no le dieron el salario que le correspondía cuando fue despedida, luego de un par de incidentes más en los que el guardaespaldas de Carey le gritó y amedrentó.

En noviembre pasado, Maria Salazar, exama de llaves de la artista de 49 años, también presentó una demanda en la que alegó que no le pagaron adecuadamente.