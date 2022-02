Mamá de Poncho De Nigris revienta a Marcela Mistral en redes

Leticia Guajardo, madre de los De Nigris, volvió a arremeter contra su hijo Poncho y su esposa Marcela Mistral a través de redes sociales, ahora por esta razón

Por: Luz Camacho

febrero, 22, 2022 15:00

A través de una transmisión en vivo, Leticia Guajardo, madre de los De Nigris, acusó a su nuera Marcela Mistral de provocar que su hijo Poncho De Nigris esté alejado de ella.

La queja de doña Lety inició debido a que en el cumpleaños 91 de su madre, al acudir por un pastel a La Postrería 77, donde Poncho y Marcela son socios, pero se lo querían cobrar.

Recalcó a sus seguidores que no fue tanto que no le hayan dado el pastel si no el hecho de que la familia de Marcela solo sea prioridad y la familia de Poncho no.

Leticia Guajardo recalcó que si no la quieren volver a ver que no me vean, "ya tengo demasiada edad para cuidarme a mí, a mi familia".

Además enfatizó que su hijo Aldo ahora la va a apoyar en todo y que andará con él por todos lados del mundo, así como en su momento lo hizo con su fallecido hijo Antonio De Nigris, cuando era jugador de Rayados.



Acostumbrado a este tipo de situaciones con su madre, Poncho De Nigris se limitó a decir: "Se le pasaron los medicamentos. Tienen que entender eso. La amo aun así".

Internautas se mostraron a favor de Poncho, consideran que la actitud de su madre es tóxica al querer tratar a su hijo como si todavía estuviera chico y que no pueda entender que ahora la prioridad de él es la familia que ha formado con Marcela.

También señalaron que Poncho no es socio de la sucursal de La La Postrería a la que la mamá fue a recoger el pastel, además de que "negocio es negocio" y eso incluye a familia.