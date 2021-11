Maluma besa a Jennifer Lopez en tráiler de 'Cásate conmigo'

Este lunes estrenaron el tráiler de la película romántica 'Cásate conmigo', protagonizada por Jennifer Lopez, Owen Wilson y Maluma

Por: Luz Camacho

noviembre, 18, 2021 14:30

El tráiler de "Marry Me" ("Cásate conmigo"), protagonizado por Jennifer Lopez, Owen Wilson y Maluma se estrenó este jueves. La película romántica finalmente se estrenará en febrero de 2022 tras una serie de retrasos en medio de la pandemia.

La película cuenta la historia de las estrellas de la música Kat Valdez (JLo) y Bastián (Maluma), quienes se casarán frente a un público de todo el mundo en un concierto en el Madison Square Garden. Pero momentos antes de salir al escenario a dar el "Sí", Kat descubre que Bastian está teniendo un aventura con su asistente y decide casarse con Charlie (Owen Wilson), un extraño entre el público.

Las imágenes del tráiler, de casi cuatro minutos, se muestra a una divertida y romántica historia de amor, en la que se puede observar momentos de baile y música, personajes coloridos y líneas memorables.

En el clip también se escucha la nueva canción " On My Way (Marry Me) de JLo, el cual lanzó para promover la película.

La película está dirigida por Kat Coiro, escrita por Harper Dill, Bobby Crosby y John Rogers. El reparto lo completan Chloe Coleman, Jimmy Fallon, John Bradley y Utkarsh Ambudkar.

El año pasado, Jennifer Lopez en entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show compartió que grabó un álbum para la película "Cásate conmigo".

Además bromeó diciendo que le desagradaría hacer un Marry Me Tour.

Jennifer Lopez ya ha trabajado con Owen Wilson y Maluma

En el pasado, Jennifer Lopez trabajó con Owen Wilson y Maluma. Con Owen protagonizó la película "Anaconda" de 1997. En cuanto a Maluma, J.Lo cantó con él "Pa Ti" y "Lonely".

En octubre de 2019, Maluma contó al sitio ET que lo pasó "increíble" grabando la película "Cásate conmigo", en Nueva York.