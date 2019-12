Mago casi muere ahogado al realizar un truco de escapismo

Durante el programa Got Talent de España el ilusionista Pedro Volta estuvo a punto de morir ahogado, quedó inconsciente y convulsionó durante la transmisión en vivo

Redacción -

El mago de origen español, Pedro Volta estuvo a punto de morir ahogado cuando presentó uno de los trucos más difíciles durante el programa Got Talent.

El participante que se encontraba en posición de semifinalista fue víctima del tiempo, pues a poco más de estar sin respirar por minuto y medio colapsó.

Atado de manos y con una camisa de fuerza, el ilusionista intentó escapar de un tanque de agua, pero, pasados un minuto y medio, se quedó sin respiración y tuvo que sacar la cabeza para tomar aire, ante las miradas asustadas del público. Los médicos se apresuraron hacia el concursante, que perdió el conocimiento y empezó a sufrir convulsiones durante unos segundos.

El mago comentó para tranquilidad de los telespectadores lo siguiente: "Mi idea no era ganar un programa de televisión ni ser mejor que nadie. Nunca había hecho el número con tanta fuerza. La lección bonita es que tengo una hija de nueve años y me gustaría decirle que en la vida hay que superar los retos y las dificultades, quiero educarla en la superación". Así lo dijo a varios medios de comunicación.

Pedro Volta no percibe que haya arriesgado su vida, por el contrario. "Estoy bien. Es un reto muy difícil. He estado a punto de conseguirlo, he querido aguantar un poquito más, todo estaba controlado, no me juego la vida porque tengo un gran equipo de profesionales. Hemos trabajado dos meses en la parte de entrenamiento y lo que sí os puedo decir es que este número no lo voy a volver a hacer más porque creo que he conseguido lo más importante: superar mi miedo" explicó luego de salir del tanque que casi le quita la vida.