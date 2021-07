Maestra pierde su trabajo tras descubrirse que tenía cuenta de OnlyFans

Amy Kupps, de 32 años, afirma que renunció a su trabajo como maestra después de que su exesposo reveló su doble vida como modelos de OnlyFans

Por: Luz Camacho

julio, 09, 2021 08:36

Amy Kupps, quien era maestra de secundaria de Carolina del Norte, en Estados Unidos, afirma que tuvo que renunciar a su trabajo después de que su exesposo expusiera a la escuela en la que laboraba sobre su cuenta de OnlyFans.

Tras una carrera de siete años como docente, Amy decidió unirse a la famosa aplicación de contenido erótico en 2019, luego de que su entonces marido la animara a abrir una cuenta al ver que sus selfies y fotos en Instagram tenían mucho éxito.

"Nunca había pensado en ese tipo de cosas hasta que mi esposo me animó como una forma de comenzar a ganar dinero extra", dijo.

En entrevista con Mirror, la influencer de 32 años, confesó que cuando era más joven siempre quiso estar actriz o aparecer en Playboy, pero creció y se convirtió en maestra.

Su esposo se convirtió en su fotógrafo y juntos pensaban en el contenido que iba a compartir en la cuenta de OnlyFans, sin embargo, llegó un punto en el que este trabajo pasó factura a su matrimonio y comenzaron a discutir todo el tiempo.

"Mi esposo no podía soportar que hubiera hombres en línea que me mimaban con regalos mucho más caros que él", explicó.

Pese a que sus ingresos en OnlyFans ascendieron a más de $150,000 dólares lo cual equivale a más de 3 millones de pesos mexicanos, Amy continuaba dando clases a niños de 12 y 13 años y su trabajo como modelo era un secreto tanto para su familia como en su trabajo.

Pero al separarse de su marido, la modelo dijo que en medio de una reunión virtual con el director y la junta escolar la suspendieron pues su ex les había mostrado su página de OnlyFans.

"Me suspendieron mientras ellos decidían qué hacer, pero no tenía sentido negarlo", dijo.

Aunque nunca había sentido avergonzada por lo que hace, la idea de que sus colegas lo supieran la hizo sentir vergüenza.

"Estaba tan mortificado que sentí que no tenía más remedio que renunciar. No podía seguir trabajando con esas personas. No habría pasado mucho tiempo antes de que padres e hijos se enteraran y yo no quería eso", comenta.

Ante el conocimiento de que Kupps tenía una cuenta en OnlyFans dijo que "recibí algunas miradas desagradables de los padres. No muchas de los papás, como era de esperar, solo las mamás"

Tras renunciar como maestra, Kupps ahora está poniendo todo en su página. Su objetivo es convertirse en la modelo OnlyFans más famosa del mundo.