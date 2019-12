Lyn May reveló con qué frecuencia tiene intimidad con su joven prometido

Por: Redacción





Lyn May ha estado en el ojo público luego de dar a conocer que está comprometida con un hombre que es 38 años menor que ella, además de que hace unos días fue en Acapulco donde se llevó a cabo su despedida de soltera.

A pocos días del enlace nupcial, la vedette aprovechó en una entrevista la oportunidad de contarles sobre su matrimonio y sobre su vida íntima, pues dijo que tiene relaciones íntimas con su prometido tres veces al día y hasta detalló su posición preferida.

“Te vas a poner roja”, le dijo a una reportera que la entrevistó. “Bueno, nos gusta esa pose del perrito, ¿te gusta esa? Pues esa la hacemos 3 veces al día”.

Cabe mencionar que son fuertes las declaraciones de Lyn, y que siempre ha disfrutado de que el público se entere de sus intimidades.

Este será el octavo matrimonio de la actriz y con un joven del que le han criticado que pudiera ser su propio hijo, por la diferencia de edades.

“Que digan misa, a mí no me importa. A mí nunca me ha importado lo que diga la gente, ¡me vale madr***”, dijo.