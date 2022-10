Luego de 3 años Sara Brightman vuelve a encantar a Monterrey

Foto: Italia Herrera

Los regiomontanos quedaron cautivados tras recibir a la cantante británica después de tres años y recordar los clásicos de la interprete.

Por: Italia Herrera

octubre, 19, 2022 23:21

La cantante británica Sara Brightman complació a los regiomontanos después de 3 años de no presentarse en la ciudad.

Ayer por la noche, los presentes disfrutaron el tour "A Starlight Symphony... An Evening with Sarah Brightman" junto a grandes intérpretes y compositores internacionales.

La Arena Monterrey revivió grandes éxitos de Sara Brightman con un escenario redondo y más de 20 músicos y cantantes quienes la acompañaron.

Sara Brightman inició su show a las 9:16 pm con un vestido largo rojo y portando una tiara de color plata interpretando el tema Fleurs du Mal.

Al cantar Hijo de la luna, cambió de vestuario, por un vestido blanco de brillos y tiara. El público se conmovió con el tema y los aplausos retumbaron en el recinto.

Sara invitó al japonés Yoshiki para cantar Miracles y después toco la pieza Anniversary que compuso para el emperador de Japón.

Jay Dref fue otro de los invitados que interpretó Canto della terra junto a Sara Brightman y The music of the night, ellos se conocieron en Nueva York mientras estudiaban.

De nueva cuenta cambió de vestuario por un vestido blanco para interpretar Nessun Dorma con un intermedio de 15 minutos. Al regresar interpretó Hymn Overture.

Time to say goodbye, La luna y Harem fueron los éxitos más aclamados. La dulce y potente voz de Sara Brightman arropó los corazones de los regiomontanos, ya que se conmovían cada que interpretaba sus éxitos.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS