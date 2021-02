Lucila Mariscal revela haber sido víctima de violación a los 16 años

La actriz reveló haber sufrido un abuso sexual por parte de quien fuera su pareja cuando ella tenía 16 años

Nuevo León.- La actriz Lucila Mariscal reveló haber sufrido abuso sexual cuando tenía tan solo 16 años.

En entrevista, la también comediante señaló que esto ocurrió a manos de quien fuera su novio.

"Yo no me di cuenta, porque me dieron una pastilla en una bebida que se llamaba Manhattan. Yo no tomo, de ninguna manera, de nada; porque yo creo que me quedé con el trauma.

"Con una copa, nadie se siente como yo me sentí... tenía un sueño pesado, no sé... Y él me dijo 'vámonos ya', pago la cuenta y hasta ahí me acuerdo", dijo Mariscal.

Lucila indicó que cuando ella despertó, lo hizo en un motel. Tiempo después, ella aseguró haber perdonado a su atacante.

"Llegó un momento donde perdoné a este muchacho porque me amaba, con locura, pero era judío. Y en ese tiempo qué esperanzas que aceptaran a una persona en la familia que no fuera judía".

La actriz comentó que fue el papá de su exnovio quien reclamó al joven por la acción: "Se sintió obligado a tenerme de esa forma", dijo.