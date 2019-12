Lucía Méndez revela el secreto para mantener su figura

Notimex -

A sus 64 años, la actriz y cantante mexicana Lucía Méndez luce una figura escultural y revela que se debe a que practica el ejercicio y bebe mucha agua.

"Soy talla 4 o 6, que es cuando me veo mejor, pero para lograrlo le tengo que dar durísimo al ejercicio. Tengo buen metabolismo, siempre he sido delgada, primero era por vanidad y ahora es por salud", comentó a la prensa.

Consideró que el paso del tiempo y la edad van marcando las conductas de alimentación de cada individuo y lo obligan a realizar algún tipo de ejercicio si es que desea permanecer saludable.

"Yo apuesto mucho por el agua. Si no bajo de peso, tomo agua; si tengo muchas ganas de comerme un sope, agua; si estoy histérica, agua; estoy deprimida, agua; que no hay nada de comer en el refrigerador porque no hago el súper y soy una floja, agua. Les juro que todo es agua".

En vísperas de 2020, la intérprete de Corazón de piedra admitió que realiza varios rituales para recibir el Año Nuevo. Por ejemplo, se pone calzones rojos para el amor, o los amarillos para atraer el dinero, según dicta la costumbre.

"También saco las maletas. Mi hermana pone una cantidad de semillas para la abundancia, comemos las uvas y hacemos todo lo que te puedas imaginar y sí me ha funcionado, así como los decretos que son muy importantes".

Tras presentar hace unos días su nueva fragancia para hombres y celebrar la retransmisión de la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar (1988), Lucía Méndez recibirá el 2020 en alguna playa y acompañada de sus amistades.