Lucerito Mijares le da fuerte cachetada a Lucero en programa

El momento en que Lucero recibió una tremenda cachetada por parte de su hija Lucerito Mijares en pleno programa se hizo viral en las redes sociales

Por: Luz Camacho

Junio 06, 2023, 16:30

La cantante Lucero jamás se imaginó que su hija Lucerito Mijares le propinaría una 'cachetada' durante su participación en el programa Me Caigo de Risa.

Madre e hija fueron las invitadas especiales y las madrinas en la novena temporada de dicho programa.

El programa Me Caigo de Risa se destaca por los desafíos son extremos que se presentan en él, desde recibir descargas eléctricas, girar en una rueda gigante hasta caminar sobre legos, además de los chistes con doble sentido y albures.





Durante uno de estos desafíos, Lucero y su hija debían llenarse la boca de agua y luego elegir una carta de la baraja. La persona que sacara la carta más baja debía darle una 'cachetada' a la otra utilizando una tortilla.

La primera en propinar una cachetada fue Lucero, pero no le imprimió fuerza al momento de dársela a su hija, tanto así que el conductor Faisy mencionó que las madres siempre cuidan a sus hijos.

Pero la que no tuvo piedad fue Lucerito Mijares porque cuando fue su turno de darle un tortillazo a su mamá utilizó demasiada fuerza y le propinó un fuerte golpe a su madre.

Ante esto, el rostro de Lucero fue de sorpresa, ya que no esperaba recibir un golpe tan fuerte por parte de Lucerito Mijares, quien no dejaba de repetir: 'Me la volé, me la volé, me la volé'.

El conductor bromeó diciendo que la joven estaba castigada y ella se retiró del foro sintiéndose mal por lo que le hizo a su mamá.