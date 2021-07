Loki, capítulo final: Así reaccionaron fanáticos de Marvel

El sexto y último capítulo de la primera temporada de Loki llegó a su fin y los fanáticos reaccionaron con estos graciosos memes en las redes sociales

Por: Luz Camacho

julio, 14, 2021 11:29

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Loki, la popular serie de Disney+, estrenó la madrugada del miércoles su sexto y último capítulo de su primera temporada y se convirtió en tendencia en Twitter.

A los fanáticos de Marvel no les importó hacer spoiler y reaccionaron con divertidos memes en las redes sociales tras quedar sorprendidos por las grandes revelaciones y momentos importantes del capítulo llamado "For All Time. Always" y que tuvo la siguiente sinopsis: "El tiempo corre en el final de temporada que encuentra a Loki y Sylvie en una cita con el destino".

Este episodio, que quedó con más interrogantes que respuestas, apunta a un nuevo crossover entre la Bruja Escarlata, Loki y Doctor Strange.

Se sabía que Wanda y el Hechizero Supremo realizarán una película juntos, pero ahora se sumaría el personaje interpretado por Tom Hiddleston.

Este meme me representa con el final de #loki pic.twitter.com/fTQK1u6dNd — Asahi Toledo ?????? (@asahi263) July 14, 2021

El final que queríamos ver // El final que nos dieron #Loki pic.twitter.com/RcpxUTzQsT — ?? ?? ?? ?? ?? ? (@ladyyyyloki) July 14, 2021

Puede que en una de estas estoy con el amor de mi vida. #Loki pic.twitter.com/IBCPRYGIow — Yasen Sotelo (@SoteloYasen) July 14, 2021

MI MEME ES VIRAL ?? pic.twitter.com/41FJuloZNy — ?abi loki spoilers (@strkstrange) July 14, 2021

La gente reclamándole a marvel por tener un buen final:



Amo los memes??#Loki pic.twitter.com/VfctNiHU04 — Miguelon vlog04 (@MiguelA16739869) July 14, 2021

Doctor Strange en estos momentos viendo los desmadres de #Loki pic.twitter.com/24KYqL7h5S — ShaqXac (@ShaqXac) July 14, 2021

Solo 254 días para Doctor Strange in the multiverse of madness #Loki pic.twitter.com/STjw8yWeJo — ??a? ????l???s? ??? (@sofiiii_av) July 14, 2021

¡Cuidado, spoiler!

En "For All Time. Always", se revela que el creador de la Agencia de Variación Temporal es Kang el Conquistador, también conocido como Inmortus.

En el último episodio, luego de que El Conquistador da una explicación de quién es y por qué lo hace, Loki y Sylvie pelean, ella manda de regreso a su versión masculina a la TVA y mata a Kang.

Este acto provoca que se vuelva a ramificar la sagrada línea del tiempo, generando así el multiverso. Mientras que Loki descubre que está en otra línea temporal dominada por otra versión de Kang. Ahí termina la serie, dejando muchas dudas que se resolverán en la segunda temporada.

#Loki Siendo Razonable y viendo que las cosas se pueden colocar peores #Sylvie pic.twitter.com/bJyzZKhwqC — Aleja (@Aleja59294946) July 14, 2021

¿Quién es Kang El Conquistador?

Aunque no llegan a decir su nombre, el personaje interpretado por Jonathan Majors es Nathaniel Richards, un descendiente de Reed Richards de Los Cuatro Fantásticos.

En las siguientes entregas de Marvel, 'Doctor Strange: Multiverse of Madness' y 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania', podremos ver a Kang es su máximo esplendor.