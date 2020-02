Lizbeth Rodríguez celebra en sensual bikini que casi llega a 12 millones se seguidores

Por: Redacción Web

Lizbeth Rodríguez sorprendió a sus seguidores de Instagram al posar en sensual bikini color negro, celebrado que ya está por llegar a los 12 millones de seguidores.

La influencia ya tiene como más de 11.9 millones de admiradores en dicha red social, que aprovechó para dedicar una fotografía para conmemorar todo el apoyo que le dan sus fans.

La exchica Badabun de 25 años de edad, originaria de Tijuana, dijo: "11.9 millones de amigos!!! Aunque siempre he dicho que la cantidad de seguidores no define la persona que eres... claro que me llena de emoción el saber que somos tantas personas conectadas, riendo por lo mismo... levantando juntos la voz! Defendiéndonos entre nosotros, apoyándonos... escuchándonos y estando ahí para todos: sin importar la ciudad, el país, o el sexo. Todos para uno y uno para todos!!! Gracias por esta gran familia!!!".

Dicha serie de fotografía ya tienen niñas de 404 mil reacciones y casi 2 mil comentarios.