Lista de ganadores de los premios Emmy

"Succession", "Watchmen" y una histórica "Schitt's Creek" conquistan los Emmy

| 21/09/2020 | ionicons-v5-c 10:43 | AP |

A continuación una lista de los ganadores de los premios Emmy, que se entregaron el domingo por la noche, en las categorías principales.

Mejor serie de drama: "Succession".

Mejor actor en una serie de drama: Jeremy Strong, "Succession".

Mejor actriz en una serie de drama: Zendaya, "Euphoria".

Mejor actor de reparto en una serie de drama: Billy Crudup, "The Morning Show".

Mejor actriz de reparto en una serie de drama: Julia Garner, "Ozark".

Mejor serie de comedia: "Schitt´s Creek".

Mejor actor en una serie de comedia: Eugene Levy, "Schitt´s Creek".

Mejor actriz en una serie de comedia: Catherine O´Hara, "Schitt´s Creek".

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Daniel Levy, "Schitt´s Creek".

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Annie Murphy, "Schitt´s Creek".

Mejor serie limitada: "Watchmen".

Mejor actor en una serie limitada: Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True".

Mejor actriz en una serie limitada: Regina King, "Watchmen".

Mejor actor de reparto en una serie limitada: Yahya Abdul-Mateen 2, "Watchmen".

Mejor actiz de reparto en una serie limitada: Uzo Aduba, "Mrs. America".