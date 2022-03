Lindsay Lohan llega a acuerdo con Netflix para 2 películas

Actualmente Lindsay Lohan será la protagonista de 'Falling for Christmas', que estrenará Netflix estrenará a finales de este año

Por: Luz Camacho

marzo, 01, 2022 16:08

Lindsay Lohan protagonizará dos películas originales de Netflix, anunció hoy la plataforma de streaming.

El acuerdo de Lohan se produce haber grabado "Falling for Christmas", una comedia romántica navideña que se estrenará en Netflix a finales de este año. En la cinta interpreta a una heredera de hotel mimada y recién comprometida que sufre un accidente de esquí, sufre de amnesia total y se encuentra al cuidado de un apuesto dueño de un hotel de cuello azul (Chord Overstreet) y su precoz hija en los días previos a la Navidad.

Netflix lanzó anteriormente la serie "Sick Note", en la que apareció Lohan, en concierto con Sky One, y actualmente también alberga Scary Movie V, en la que coprotagonizó.

Por su parte, la actriz se mostró emocionada en sus redes sociales al darse a conocer el acuerdo al que llegó con Netflix.

Lohan es nominada a los premios Critics' Choice y SAG y también es conocida por sus papeles en películas como Machete, Bobby, A Prairie Home Companion, Herbie Fully Loaded, Mean Girls, Confessions of a Teenage Drama Queen, Freaky Friday y The Parent Trap. La actriz también ha aparecido en series como 2 Broke Girls, Eastbound & Down, Anger Management, Glee, Ugly Betty y That 70's Show , y fue productora ejecutiva y protagonizó la serie de telerrealidad Lindsay Lohan's Beach Club para MTV.

