Leonel García ofrecerá concierto a través de Internet

Mañana viernes estrena Te doy la vida, que será tema de telenovela

Notimex -

El cantautor mexicano Leonel García, entra en la modalidad de hacer concierto a través de las diferentes plataformas digitales y será el próximo lunes cuando haga un show de una hora a través de una plataforma de videos.

"En estos tiempos de crisis que estamos viviendo, una manera que tenemos de mantenernos cerca de la gente es por las redes o las plataformas, en muchos lados están haciendo conciertos en streaming y no vamos a ser la excepción", dijo en entrevista con Notimex.

Como valor agregado a este concierto, el ex integrante de Sin Bandera, cantará por primera vez en vivo Te doy la vida, canción que estrena el viernes y que es el tema principal de la telenovela del mismo nombre, que también inicia ese día .

"Estrenaremos la canción que es para esta telenovela, la verdad es que estaba produciendo música para lanzarla este año, teníamos el plan de estrenar cada mes una canción nueva durante todo el año, pero de pronto me invitaron a participar en este proyecto y paramos todo, recorrimos todos los planes", comentó.

"'Te doy la vida' es un tema muy bonito, porque habla del amor que tiene un padre por un hijo, también se puede dedicar a una pareja, pero el trasfondo es ese amor de padre a hijo, que es incondicional, que no tiene límites, que hace lo que sea porque no lloré o sufra", describió.

Para García tener un tema suyo como principal de una emisión televisiva no es nuevo, sin embargo, esta es la primera vez que hace un tema pensado para la trama específicamente.

"Como Sin bandera fue 'Entra en mi vida', fue para 'Cuando seas mía' de TV Azteca; 'Amor real' de Carla Estrada tomó nuestro tema del mismo nombre; y después como solista, la teleserie 'Dulce amargo', tomó 'Una vida', y bueno ahora, que sí es la primera vez que hago un tema a la medida para una telenovela", explicó.

En cuanto al concierto que tendrá lugar el próximo lunes a partir de las 18:00 horas, García adelantó que incluirá lo que al público le gusta escuchar.

"Va a ser de una hora aproximadamente, donde el plus es la premier de esta canción y estaremos con muchas ganas de cantarle a la gente y dejarles un poco de mí, que conozcan este tema que ahora que soy padre me llega hasta el fondo del corazón, de hecho, me inspiré en mi hijo.

Voy a cantar algunas canciones, no será un show completo porque normalmente dura más de dos horas, pero sí, incluiré las que han sido éxito y por supuesto que agradeceré a la gente todo el cariño que me da", concluyó.