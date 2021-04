LEGO Star Wars: The Skywalker Saga retrasa su lanzamiento de manera indefinida

Gamers tienen que esperar por un juego que es anunciado como el mejor en mucho tiempo

| 04/04/2021 | ionicons-v5-c 19:10 | Redacción |

EUA.- Cuando se anunció Lego Star Wars: The Skywalker Saga muchos de los fans de ambas franquicias perdieron la cabeza. El título fue prometido para la primavera de este año, pero el desarrollador TT Games anunció que desafortunadamente no podrán cumplir con su palabra y el juego se retrasó.

I know the wait is getting longer and longer, that after even two years the game still hasn't been released, but if that's the case, it's because the talented studio TTgames is working harder than ever to make Lego Star Wars The Skywalker Saga the most beautiful, complex and immersive experience possible, creating the first true open world Star Wars game. So perhaps this postponement is good news, reminding us that this game can only be exceptional and that the long wait will pay off. May the force be with you !

Muchos gamers aseguraron que la noticia fue agridulce, porque el retraso viene con la promesa de que será el "juego LEGO más grande y mejor de la historia de la compañía", que es exactamente lo que parecía ese tráiler el otoño pasado.

Este juego contará la historia de los 9 capítulos de la saga de George Lucas, y todo ha sido hecho desde cero, sin utilizar los anteriores juegos, por lo que la desarrolladora Traveler´s Tales Games necesita más tiempo para terminar y pulir el título.