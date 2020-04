¿Lavar la ropa evita el contagio del coronavirus?

Algunos médicos y epidemiólogos nos dicen cuánto tiempo puede vivir el virus en la ropa, los tejidos más susceptibles, si es bueno ir a la lavandería o a qué temperatura realmente debería estar lavando su ropa

Por: Luz María Camacho

MÉXICO.- A medida que aumentan los casos de coronavirus en México, las personas están tomando más conciencia de las medidas de prevención para evitar contagios. Las autoridades nos han repetido constantemente sobre la importancia del lavado de manos, uso de gel sanitizante, la sana distancia, y uso de mascarilla facial, pero ¿la ropa puede transmitir el coronavirus? A continuación te lo decimos.

Cabe destacar que hasta el momento no se han realizado investigaciones específicas sobre cómo este nuevo coronavirus interactúa con la ropa. Sin embargo, algunos médicos y epidemiólogos nos dicen cuánto tiempo puede vivir el virus en la ropa, los tejidos más susceptibles, si es bueno ir a la lavandería o a qué temperatura realmente debería estar lavando su ropa.

La persona promedio no debería preocuparse por su ropa, dijo Sarah Fortune, profesora y presidenta del departamento de inmunología y enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública de Harvard TH Chan.

"Si usted es un proveedor de atención médica y está potencialmente sujeto a una alta densidad de virus, la respuesta es diferente. Pero para la mayoría de nosotros, se trata de nuestras manos y cara", agregó.

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el COVID-19 se propaga a través de gotitas respiratorias (de una persona infectada que estornuda o tose) en lugar de a través de objetos y materiales que pueden transferir el virus si se contaminan, las pautas de los CDC también señalan que el virus puede permanecer viable durante horas o días en superficies hechas de una variedad de materiales, incluida la ropa.

Pese a que investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) en Montana han investigado cuánto tiempo puede sobrevivir el nuevo coronavirus en cartón, plástico y acero, aún no hay esa información sobre las telas.

"No he visto nada publicado que sugiera que las personas tengan que quitarse la ropa, lavarla y ducharse de inmediato tras ir al supermercado", señaló Elizabeth Scott, decana asociada del Colegio de Ciencias Naturales, Conductuales y de la Salud de la Universidad de Simmons, en Boston. Scott también es fundadora del Centro de Higiene y Salud en el Hogar y la Comunidad de la Simmons.

Sin embargo, por precaución, Scott apuntó que los empleados de las tiendas, los trabajadores de saneamiento y todo el que tenga un contacto rutinario con el público, "tendría sentido quitarse la ropa externa cuando lleguen a casa, y lavarla o dejarla colgada hasta el próximo turno". Y aconsejó lavarse las manos de inmediato tras hacerlo.

Por su parte, la Dra. Kathleen Jordan, especialista en enfermedades infecciosas y vicepresidenta de CommonSpirit Health, dijo a Healthline: "Nuestros mejores estudios en esta área son con influenza y otros virus conocidos anteriormente, pero la ropa en general no se considera la mejor incubadora de virus".

La especialista en salud pública Carol Winner opinó que las prendas de vestir pueden contener gotitas respiratorias, ya que las usamos todos los días. Estas partículas pueden secarse con el tiempo e inactivar el virus. Pero esto no significa que sucederá rápidamente,

"Sabemos que la gota puede secarse bajo ciertas condiciones, que pueden ser más rápidas con fibras naturales", dijo Winner.

Faheem Younus, jefe de enfermedades infecciosas de la Universidad de Maryland Upper Chesapeake Health, instó a enfocarnos en las medidas que producirán mayor probabilidad de contagio, como quedarse en casa cuando está enfermo, la sana distancia y mantener las manos limpias.

Younus dijo que simpatiza con las preocupaciones de la gente, "esta será nuestra vida durante los próximos meses", y podría ser difícil mantener medidas de precaución adicionales durante un período prolongado de tiempo.

"Creo que las mismas personas que quieren cambiarse de ropa y ducharse ahora, en tres semanas, se darán la mano y no podrán mantener la higiene básica de las manos. Esa es mi preocupación ", dijo. "Eso es exactamente lo que quiere el virus".

¿Cuáles tipos de tejidos son más susceptibles al virus?

Aunque no se sabe mucho sobre cómo este virus en particular interactúa con la ropa y la tela, Juan Dumois, médico pediátrico de enfermedades infecciosas en Johns Hopkins All Children's Hospital de San Petersburgo, Florida, dijo que "los coronavirus en general duran mucho más en una superficie sólida y no porosa en comparación con las telas porosas". Por lo que sugirió que sobrevivirían mejor con "fibras artificiales" como el poliéster que con el algodón.

¿Es seguro ir a la lavandería?

Si eres de las personas que no tiene acceso a una lavadora o secadora en tu casa o departamento, y sueles ir a la lavandería para lavar tu ropa, Carol Winner dijo que estas son generalmente seguras, si se toman las precauciones adecuadas, como el uso de guantes, lavarse las manos no tocarse la cara y desinfectar todas las superficies de las maquinas a utilizar.

"La única forma en que las partículas virales se activan es entrando en la boca, la nariz y los ojos, por lo que si usa guantes, no se toque la cara y se los quite adecuadamente siguiendo las pautas de los CDC, debería estar bien", explicó.

Por su parte la Dra. Georgine Nanos dijo que no hay de que preocuparse por usar una lavadora compartida.

"El tema más desafiante será el distanciamiento social y el contacto con superficies y personas potencialmente contaminadas en la lavandería. No la ropa en sí", dijo.

¿A qué temperatura debo lavar mi ropa?

"El agua caliente es mejor que el frío", dijo Dumois, ya que los coronavirus tienden a ser sensibles a las temperaturas más altas. "El calor de una secadora también ayuda a matar los coronavirus", agregó Gabriela Andujar Vázquez, una doctora de enfermedades infecciosas en el Tufts Medical Center en Boston.

¿Con qué frecuencia debes lavar tu ropa?

Las personas suelen esperar hasta que tengan grandes montones de ropa para lavar, sin embargo, se recomienda hacerlo regularmente especialmente si tienes un trabajo esencial o has estado en áreas abarrotadas.

"Deberías cambiarte de ropa y lavarlos cada vez que otros los hayan tocado o hayas estado en reuniones de grupos grandes", dijo Robert Amler, decano de la Facultad de Ciencias y Prácticas de la Salud en el New York Medical College y exdirector médico de los CDC.

Esto no significa tener que cambiarse en la entrada de la casa para evitar el contacto con ropa limpia, solo aconsejan adquirir el hábito de cambiarse de ropa y colocarla en una canasta o meterla directamente a la lavadora.

(Fuentes: Marketwatch, CDC, Health, The New York Times y HuffPost)