Laura Flores entra en crisis por el Covid-19; ¡se quedó sin papel de baño!

Por: Redacción Web

Por medio de sus redes sociales, Laura Flores compartió un video donde muestra los pasillos de un super mercado en Estados Unidos que quedó en completo desabasto de papel higiénico tras las compras de pánico ocasionadas por la pandemia del Covid-19.

"En Estados Unidos no hay papel higiénico, o sea, no entiendo, no se que tiene que ver realmente la necesidad de la higiene y de ser limpios con el coronavirus", comenta.

Debido a la inexistencia del producto, dijo que lo buscó por otros medio como compras línea, sin embargo, tampoco tuvo éxito.

Aseguró también estar usando otras alternativas para la higiene como las toallas húmedas faciales.

"Toallitas así faciales, con eso yo limpio, pero el papel higiénico... la verdad ya casi no tenemos", comentó.