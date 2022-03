Lanzan primer tráiler de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor

Junto a Ewan McGregor regresa también Hayden Christensen, cuidadosamente ausente del primer tráiler

Por: Luz Camacho

marzo, 09, 2022 16:04

Comentarios

Gran regalo recibieron los accionistas de Disney por parte de su CEO: el primer tráiler de Obi-Wan Kenobi, la esperada serie de Star Wars con Ewan McGregor, que retoma su papel como el sabio Jedi.

La serie, que merecía haber sido película, comienza diez años después de Star Wars: La venganza de los Sith, donde Obi-Wan Kenobi enfrentó la caída y la corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, quien se volvió hacia la oscuridad y se convirtió en el malvado Lord Sith Darth Vader.

El primer vistazo vemos al Jedi mirando a un joven Luke Skywalker, vestido con gafas protectoras, imitando el viejo deporte de su padre en Phantom Menace. "Mantente escondido", dice Obi-Wan observando al niño desde la distancia.

El avance también nos muestra a Owen Lars (Joel Edgerton), el tío de Luke. También hay una toma de un Sith que se parece mucho a Darth Malak del videojuego para PC de Star Wars Knights of the Old Republic.

Junto al tráiler, Entertainment Weekly se encargó de publicar las primeras fotos de la serie.

Los actores que completan el reparto son Hayden Christensen, quien regresa como Darth Vade, Moses Ingram, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

"Obi-Wan Kenobi" está dirigida por Deborah Chow ('The Mandalorian') y con la producción ejecutiva de Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor y Joby Harold.

La primera temporada de la serie, que cuenta con seis episodios, será lanzada el próximo 25 de mayo por Disney+.