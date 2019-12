Lanzan el Calendario Pirelli, ¡ te sorprenderá !

Espectáculos - 05/12/2019 08:36 a.m.

Inspirado en el clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta, el realizador Paolo Roversi desarrolló el concepto la "Julieta que existe en cada mujer", para armar la versión 47 del famoso calendario.

En almanaque de 2020 combina por primera vez la fotografía y el cine, ya que ahora está acompañado de un cortometraje de 18 minutos. Las imágenes tienen un dejo de nostalgia, con colores ocres y una iluminación cargada al oscuro.

"La idea es retratar una historia en la que la realidad y la ficción se combinen y sus distinciones se desdibujen, como en una fotografía borrosa", dice la presentación oficial del calendario.

"Estaba buscando un alma pura, alguien lleno de inocencia que combinara fuerza, belleza, ternura y coraje", observa Roversi. "Encontré esto en el brillo de un ojo, en los gestos y palabras de Emma y Yara, Indya y Mia y en las sonrisas y lágrimas de Kristen y Claire... en las voces y los cánticos de Chris y Rosalía. En Stella tenemos la inocencia. Hay una Julieta en cada mujer. Y nunca dejaré de buscarla", concluye.

A diferencia de otros años, en los que el calendario rebosaba sensualidad en las imágenes, ahora se centra en lo íntimo. La sesión de fotos tuvo lugar en mayo, y el de este año es el primero creado por un fotógrafo italiano que eligió Verona para el escenario, la ciudad que está indeleblemente ligada al destino de "Julieta".

En una entrevista para el periódico español El País, publicada este miércoles, el fotógrafo refiere que, aunque "Romeo" no aparece en la producción, "no hay 'Julieta' sin 'Romeo'. Y cuando se unen, juntos se convierten en el amor. Su mensaje es universal, porque la belleza y el amor no tienen fronteras culturales ni religiosas, es universal".

Y cuando se le pregunta si "Julieta" es feminista, el fotógrafo ríe y pasa la palabra. "Es una pregunta muy difícil para mí", bromea.