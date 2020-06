Lanza Bob Dylan su primer álbum original en casi una década

Foto: Web

El material discográfico lleva por nombre "Rough and Rowdy Ways"

ADN 40 -

El legendario cantante de folk estadounidense Bob Dylan lanzó su primer álbum con canciones originales en ocho años, "Rough and Rowdy Ways".

Esta es la primera colección de material nuevo del ganador del Nobel desde "Tempest" en 2012, aunque ha lanzado una serie de álbumes de tapa en el ínterin.

De acuerdo con expertos, en el álbum 39 del cantante, las canciones recorren la cultura pop del siglo XX, tocan mitos y se refieren a figuras históricas y ficticias, algunas ligeras, otras trágicas.

En la primera canción del álbum, "I Contain Multitudes", el músico de 79 años habla de la mortalidad y de cómo duerme en la misma cama "con la vida y la muerte"

En una reciente entrevista con el diario The New York Times, Dylan dijo que no piensa en su propia muerte, sino en la muerte de la humanidad como especie.

Dylan, recibió en 2012 la Medalla de Libertad de manos del presidente Barack Obama, ha estado realizado giras en las últimas tres décadas; sin embargo, tuvo que cancelar una serie de conciertos previstos en abril en Japón, de igual manera, canceló otros más en junio y julio en América del Norte debido al COVID-19.