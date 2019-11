Lalo España conecta con la 'chaviza' en su nueva etapa de youtuber

Notimex -

A dos años de lanzar Garnacha Channel a través de YouTube, el comediante mexicano Eduardo España dijo que ha logrado una mejor comunicación con los jóvenes.

"Es una experiencia que he disfrutado muchísimo porque me hace conectar con las nuevas generaciones. Ahí les manejo un humor independiente y no hay censura porque Pablo Avitia somos nuestros jefes, producimos y realizamos", comentó.

Aunque ha logrado experiencia en las redes sociales, el protagonista de series como El privilegio de mandar y Los héroes del norte, aclaró que no es "influencer" ni pretende serlo.

"No nací en la generación de los youtubers ni pensé que podía hacer mis videos en la habitación de mi casa, sólo soy un actor con formación que se dedica al teatro, el cine y la televisión, pero que ahora me gusta estar a la vanguardia y entrarle a las plataformas".

No es que pretenda vivir de sus videos en Garnacha, que suma más de 264 mil suscriptores, pero sí respeta a quienes lo hacen, pues considera que ejercen una gran labor.

"Es una alternativa muy padre, sobre todo para tener un lenguaje y una expresión mediante la creatividad. Es bueno que nadie te diga que no puedes meterte con esto y estamos capitalizando poco a poco, no me voy a comprar tres casas con esto pero ahí vamos".

Eduardo España apadrinó la develación de placa por el 20 aniversario del Centro de Formación Artística y Actoral El Set, dirigido por el actor Luis Felipe Tovar. Dijo que durante dos años se entrenó con él.

"No es cebollazo pero cada que hablo de Luis Felipe, lo hago para bien porque le aprendí cosas maravillosas. Tiene una actitud llena de dignidad hacia el oficio, de estar a la vanguardia. Nos enseñó cosas valiosísimas que conservo en mi corazón y tengo como lema aquello de: ´Unas cosas las hacemos para el gusto y otras para el gasto´".

Informó que el próximo lunes actuará en la última función de la obra Felices y ya se alista para grabar las temporadas siete y ocho de la serie de televisión Vecinos, bajo la producción de Elías Solorio.