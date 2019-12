La triste historia de una mujer que cancela su boda porque su prometido embarazó a su hermana

Espectáculos - 23/12/2019 09:00 a.m.

Un usuario de Twitter llamado José Padrón (@Jaap99) relató través de un hilo la historia de una novia que contrató sus servicios para su boda, la cual se iba a llevar a cabo en marzo.

José Padrón había sido contratado como fotógrafo para el importante evento desde el mes de septiembre, y la boda se llevaría a cabo en la primavera del 2020, en San Miguel.

Sin embargo, la chica le llamó a última hora para decirle que ya no se iba a casar ella, pero que de todos modos iba a haber boda.

"Una novia me contacto en septiembre, su boda seria tentativamente en marzo 2020, todo bien, todo normal, llamada por skype, anticipo, recomendaciones, dudas resueltas, sale, nos vemos en el mes de la primavera. Hoy me llamo ¡tragedia!", escribió como inicio del hilo.

José continuó relatando que la chica en cuestión, con la voz entrecortada, le dijo que ella ya no se iba a casar, pero que no quería tirar a la basura el dinero que ya había pagado, por lo que le iba a dejar la fecha a su hermana para que ella tuviera su boda.

En este punto hay que aclarar que a los personajes se les cambio su nombre por el de sabores de cereales para proteger su identidad, siendo Froot Loops la novia en cuestión, Zucaritas la hermana y All Bran el novio.

N: -le pase tus datos y en estos días te llama-

pensé que ahí iba a terminar la llamada, la neta no le quise escarbar por que se escuchaba muy mal, pero el pendejo de mi tenia que abrir su hocico

José cuenta que Froot Loops y All Bran llevaban seis años de novios, y que por fin iban a poder casarse en San Miguel de Allende, luego de haber pospuesto varias veces la celebración.

Lo malo es que hace una semana aproximadamente, All Bran se pasó de copas y se quedó dormido. En eso, le llegaron mensajes al celular que Froot Loops vio, los cuales fueron mandados por Zucaritas y en donde ella le preguntaba al hombre si ya le había dicho a Froot Loops todo lo que está sucediendo. No sólo eso, sino que hasta lo amenazaba con contarle toda la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que All Bran había embarazado a Zucaritas, la hermana de Froot Loops.

José explica que Froot Loops le dijo que la familia ya sabe de todo lo que ha sucedido y que ella no quiere cancelar los planes y prefiere que All Bran y Zucaritas aprovechen la boda, a la cual ella no irá por obvias razones.

"Ella te va a llamar, tu no sabes nada por favor, tu se tan amable y atento como eres, yo no iré a San Miguel, ella ya te platicara lo que pasara, gracias- nos despedimos y colgamos", se lee en el hilo.