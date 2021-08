¡Kylie Jenner está embarazada!; su 2do bebé con Travis Scott

La empresaria e influencer Kylie Jenner está esperando a su segundo bebé con el rapero Travis Scott

Por: Luz Camacho

agosto, 20, 2021 14:15

ESTADOS UNIDOS.- Kylie Jenner está embarazada de su segundo bebé con Travis Scott, confirman varias fuentes de People y TMZ.

Asimismo, Caitlyn Jenner había revelado que pronto se convertiá de nuevo en abuela. Sin embargo, no dijo quién de sus hijos tendrá al bebé.

Las especulaciones sobre su estado comenzaron a inundar las redes sociales cuando la menor de las Kardashian compartió la fotografía de un rollo de sushi sin pescado, posteriormente evitó tomar alcohol en público y durante el especial de Keeping Up With The Kardashians, el clan posó para la cámara pero Kylie lo hizo desde atrás.

"¿Kylie comiendo sushi sin pescado? ¿Está embarazada?", preguntaron los internautas.

De acuerdo a TMZ, su fuente les informa que Kylie todavía se encuentra en las "primeras etapas" del embarazo y aún no sabe el sexo del bebé.

La fundadora de Kylie Cosmetics y alumna de Keeping Up with the Kardashians, de 24 años, ya es madre de su hija Stormi, de 3 años, a quien comparte con el rapero Scott.

Hasta el momento, los representantes de Jenner y Scott no respondieron a las solicitudes de comentarios de la revista People.

