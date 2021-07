KPOP: Kris Wu, exintegrante de EXO, acusado de abuso sexual

El ídolo chino Kris Wu es denunciado por violar a varias jóvenes, incluyendo menores de edad; el exintegrante de EXO se defiende

Por: Luz Camacho

julio, 19, 2021 10:04

CHINA.- Kris Wu, exintegrante del grupo de K-pop,EXO, e imagen publicitaria de reputadas marcas internacionales, es acusado de violación.

Una estudiante universitario de 19 años, identificada como Du Meizhu, había estado denunciado en redes sociales que el actor chino-canadiense había atraído a ella y al menos 30 mujeres, entre ellas algunas menores de edad, para que tuvieran relaciones sexuales con él, seduciéndolas con alcohol y con falsas promesas de oportunidades lucrativas en las industrias de la música o la actuación.

En entrevista con el sitio de NetEase Entertainment, Du Meizhu aseguró que conocía al menos a otras ocho víctimas, dos de ellas menores. En China, la edad de consentimiento es 14 años.

La joven dijo que ella fue abusada por la estrella del k-pop de 30 cuando tenía 17. Y que el artista prefería a las mujeres más jóvenes, sobre todo las que nacieron después del año 2000.

También afirmó que Kris habría pagado a otras mujeres con las que se había acostado para que le presentarán más chicas.

Meizhu alegó que Wu le había pagado 500,000 yuanes para "guardar silencio", pero decidió romper el silencio porque quería ser "la última víctima". Dijo que estaba devolviendo el dinero y que estaba lista para enfrentar acciones legales.

Por último, Du le dio a Wu un ultimátum para que abandonara la industria del entretenimiento china en un plazo de 24 horas y se disculpara públicamente.

Kris Wu se defiende

A través de la red social Weibo, el 19 de julio Kris Wu negó las acusaciones en su contra de abuso sexual.

El cantante dijo que si no había respondido anteriormente fue para no entorpecer los procesos legales, pero que "no creía que mi silencio alentaría a intensificar los rumores falsos. ¡No puedo contenerme más!".

Kris dijo que solo había visto a Du una vez el 5 de diciembre de 2020 en la fiesta de un amigo.

Por su parte, la agencia de Kris Wu inició acciones legales contra Du Meizhu.

En las últimas horas se han revelado aparentes audios donde le ofrecen un acuerdo de dinero entre representantes del cantante y Du Meizhu, pero ella terminó rechazándolo.

Se suman más victimas

Tras el escándalo, un grupo de jóvenes se sumaron a las acusaciones de abuso sexual por parte del ídolo chino y han compartido capturas de pantalla de chats con Kris Wu.

Kris Wu, ha participado en películas de Hollywood como "xXx: Return of Xander Cage o "Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas".