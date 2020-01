Kimberly Flores responde a usuaria que la criticó: "No sabía que vivías conmigo"

Por: Redacción Web

Kimberly Flores publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que presume su musculosa figura con poca ropa, sin embargo, recibió la crítica de una usuaria.

"Esta mujer no pasa un día que no deje de hacer ejercicios. Cuándo será el tiempo que le dedique a los niños, la empleada es la que atiende la casa todo el tiempo. Yo admiro a Ximena Duque, es madre, esposa trabajadora, vive mejor que esta y no presume tanto como esta mujer Kim", escribió la usuaria @fictoria.lorena.5.

En esta ocasión, Kim no se quedó callada y decidió responderle a la mujer que la criticaba por ejercitarse en lugar de atender a sus hijos.

Las opiniones se dividieron entre las mujeres que apoyaban a la modelo guatemalteca y las que 'aplaudían' el comentario de la usuaria.