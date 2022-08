'Kiko' revela misterios detrás del funeral de 'Chespirito'

Carlos Villagrán ofreció una entrevista a un medio argentino en donde hizo sorprendentes revelaciones que se hicieron virales

Por: Patricia Agüero

agosto, 31, 2022 17:30

El próximo 28 de noviembre se cumplirá el octavo aniversario luctuoso del actor y escritor, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como 'Chespirito'.

Y recientemente el actor Carlos Villagrán, mejor conocido como "Kiko", hizo sorprendentes revelaciones sobre el funeral de su amigo.

El actor, que se enteró del fallecimiento de Gómez Bolaños durante su estadía en Estados Unidos, tomó el primer avión para viajar a la Ciudad de México, en donde observó que un misterio rodeaba su muerte.

En entrevista para el programa argentino "La Divina Noche", Villagrán aseguró que Roberto no murió el día que lo dio a conocer su esposa, Florinda Meza, sino mucho antes.

Una de las razones para sostener esta teoría es que al día siguiente de su muerte se le realizó un homenaje de grandes dimensiones en el Estadio Azteca y los participantes salieron ataviados con el traje de "El Chapulín Colorado y "El Chavo del 8".

"No te explicas, por ejemplo, murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el estadio Azteca, y salen miles de trajes del Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. ¿A qué hora los hicieron?", expresó Carlos Villagrán

El actor recordó que acudió al funeral de 'Chespirito' acompañado de su esposa en los estudios de Televisa San Ángel, al llegar le tenían reservado un lugar al frente y aseguró que el cuerpo de Bolaños no se encontraba en el féretro.

"Murió mucho antes y Florinda dijo 'aguántamelo', lo anunciaron después para poder preparar todo y que no se les cayera el programa, yo pienso que sí, pero no me consta nada", dijo Villagrán.

Es conocido por muchos, que el actor Carlos Villagrán y Florinda Meza no tienen ningún tipo de relación, después de que este revelara que mantuvo una relación extramarital con ella, esto antes de que se enamorara de 'Chespirito'.

Hasta el momento, la actriz Florinda Meza no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Carlos Villagrán durante la entrevista en Argentina.